بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات الإقليمية.

وشملت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بأنجولا حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها، نيابة عن رئيس الجمهورية، وحضر سيادته فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في إفريقيا.

خلال القمة، ألقى كلمة أكد خلالها أن القارة تواجه تحديات غير مسبوقة وصراعات مستمرة تحتم العمل المشترك لبلورة حلول فاعلة عبر تطوير الآليات القائمة في الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، كما دعا القادة الأشقاء للمشاركة في فعاليات منتدى العلمين – إفريقيا للأعمال الأول الذي سيعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر القادم، مؤكدًا التطلع إلى مشاركة فعالة من كبار رجال الأعمال من الدول الإفريقية الشقيقة.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس أنجولا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

وتضمنت الأنشطة، ترؤس اجتماع المجلس القومي للمياه، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقًا من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

وفي هذا السياق، تم اعتماد الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، والتأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ تلك المشروعات لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتمت الإشارة إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكلف بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات، كما وجه الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع.

وشملت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع مسؤولي إمارة الفجيرة لمتابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المشروع الاستراتيجي الواعد الذي جرى توقيع اتفاقيته مؤخرًا.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة للدفع نحو سرعة إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز"، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

كما افتتح رئيس الوزراء المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بأرض المعارض بمدينة نصر، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لفخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة هذه المعارض التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات بجودة مناسبة وبأسعار مخفضة، مؤكدًا أن إقامة معارض "أهلًا مدارس" تمثل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لصالح المواطن.

وتضمنت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز " العالمية لبحث تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هناك علاقة تعاون متميزة تربط مصر بالشركة وتمتد لسنوات طويلة، وأن الحكومة حريصة على توسيع نطاق هذه الشراكة، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى أن الشركة تحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية كشريك في هذه المجالات، لافتًا إلى اهتمامه بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات التي تنفذها "سيسكو" في مصر، ولا سيما المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب المصري للحصول على الشهادات الدولية في المجالات التكنولوجية.

وشهد توقيع خطاب نوايا مع شركة "سيسكو سيستمز" للتعاون في تنفيذ المبادرات الرقمية الوطنية ودعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن استكشاف فرص تعزيز تطوير القدرات الوطنية في المجال.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات وشركة "سيسكو سيستمز" العالمية لإعداد 3 آلاف مدرب معتمد دوليًا، وتستهدف المذكرة تدريب 3 آلاف مدرب على مدار ثلاث سنوات، بما يؤهلهم للعمل كمدربين معتمدين، وذلك في عدد من المسارات التكنولوجية مثل أمن المعلومات والشبكات، وأنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أكد على ما يحظى به ملف التدريب من أهمية كبيرة لدى الحكومة وحرصها الدائم على تعظيم الاستفادة من مقومات الشباب المصري، وخاصة في المجالات التكنولوجية.

كما عقد لقاءً مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جونفاري إندستريز" لبحث فرص إقامة استثمارات للشركة في مصر في مجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة والهياكل المعدنية، مؤكدًا حرص الحكومة على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع الشركة وتعزيز وجودها في مصر، والاستفادة من خبراتها العالمية في مجالات التصنيع وتحويل ومعالجة الصلب والألومنيوم.

وأكد على الأهمية التي توليها الدولة لصناعة السيارات ومكوناتها، باعتبارها أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مصنع رئيسي للشركة في مصر لإنتاج مكونات السيارات.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لبحث جهود الشراكة مع جامعة إكستر البريطانية لإنشاء أول حرم دولي للجامعة في مصر، مؤكدًا أهمية توسيع الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تضع البحث العلمي والابتكار في قلب عملية التنمية المستدامة، وتستهدف تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، وجه باستكمال الإجراءات اللازمة لنجاح تلك الشراكة المهمة، والسعي لإبرام شراكات مماثلة مع الجامعات العالمية المتميزة.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات.

وخلال الاجتماع، وجه بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع طرح آليات التعامل مع هذه المشكلات.

كما وجه بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للنقاش حول مختلف ما يتضمنه من مواد من شأنها أن تسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية.

وشملت الأنشطة، افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلًا مدارس" بمحافظة الجيزة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية، بما يسهم في توفير المستلزمات المدرسية والسلع المرتبطة بموسم الدراسة بأسعار مناسبة.

كما تم افتتاح أكثر من 20 معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة التوسع في إقامة معارض "أهلًا مدارس" داخل المحافظة.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "لينج لونج" الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 2 مليار دولار، ومن المستهدف أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.