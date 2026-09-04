محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي

نفت محافظة الإسكندرية صحة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، مصحوبًا بصور لحادث تصادم سيارة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، أن الصور المتداولة قديمة ،ولا تمت بصلة إلى حادث وقع حاليًا على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار أو الصور المتداولة دون التحقق من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وتؤكد المحافظة استمرارها في متابعة ما يتم تداوله بشأن الأوضاع والطرق بنطاق المحافظة، وإعلان أي معلومات أو مستجدات عبر قنواتها الرسمية.