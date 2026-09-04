رئيس وزراء لبنان : انسحاب إسرائيل من أراضينا وبسط سلطة الدولة هدفنا في المفاوضات

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن «الإطار التفاوضي واضح بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية»، مؤكدًا أن «هذا هو هدفنا في المفاوضات، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

جاء ذلك خلال استقبال سلام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى، يرافقه إريك ترايجر، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وروي عوابدة، العضو المهني الرفيع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في الجنوب اللبناني، والمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى الدعم الأمريكي للجيش اللبناني.