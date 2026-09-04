إنقاذ حياة مريض من نزيف بالمخ بعد تدخل جراحي في مستشفى طوخ المركزي

نجح الفريق الطبي بمستشفى طوخ المركزي في إنقاذ حياة مريض كان يعاني من نزيف بالمخ، عقب وصوله إلى قسم الطوارئ، حيث جرى التعامل مع حالته بصورة عاجلة واتخاذ القرار بإجراء تدخل جراحي سريع بقسم جراحة المخ والأعصاب.



وفور استقبال الحالة، تحرك الفريق الطبي على نحو عاجل لتقييم المريض والتعامل مع حالته الحرجة، قبل إجراء العملية الجراحية اللازمة، والتي تكللت بالنجاح، ليتم نقل المريض عقب خروجه من غرفة العمليات إلى قسم العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية والملاحظة الدقيقة.



وأكدت إدارة المستشفى أن التعامل السريع مع الحالات الحرجة يمثل أولوية، مشيرة إلى استمرار العمل على توفير أفضل مستوى ممكن من الرعاية الطبية للمرضى، والتعامل الفوري مع الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.