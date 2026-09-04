بعد ضبط منتجات بعلامات مزيفة.. كندا تتحقق من مخاطر عملية تزوير غذائي في الهند

تجري وكالة فحص الأغذية الكندية تحقيقًا بشأن ما إذا كانت عملية غير قانونية في الهند، شملت تزوير معلومات التغذية وتواريخ الصلاحية على رقائق ومأكولات أخرى، تمثل خطرًا على الواردات الكندية، وذلك عقب مداهمة مستودع في مدينة مومباي الأسبوع الماضي.

وصادرت السلطات الهندية منتجات بقيمة تقارب 80 ألف دولار أمريكي إضافة إلى مواد كيميائية وآلات طباعة استخدمت لتغيير تواريخ الصلاحية وبيانات التغذية على منتجات PepsiCo وNestlé وCoca-Cola وUnilever بهدف جعلها صالحة للتصدير. ولم توجه أي اتهامات لهذه الشركات؛ إذ يركّز التحقيق على مصدرين غير ملتزمين، وفق شبكة "سي تي في نيوز" الكندية.

وذكرت الوكالة الكندية إنها تراقب الوضع لتحديد ما إذا كان يشكل خطراً على الواردات، مؤكدة أنها لا تملك أي معلومات تشير إلى دخول منتجات مرتبطة بهذه العملية إلى كندا، مضيفة أن الوكالة تتعامل بجدية مع "الغش الغذائي، بما في ذلك التلاعب بالتواريخ ومعلومات التغذية وادعاءات المنشأ".

وتُعد كندا أول جهة أجنبية تتفاعل مع الحادثة، في وقت تشنّ فيه الهند حملة غير مسبوقة على مخالفات سلامة الغذاء. وخلال المداهمة، عثر على عبوة من رقائق Kurkure تحمل ملصقاً مزيفاً بمعلومات تغذية بالإنجليزية والفرنسية؛ بما يشبه الصيغة المطلوبة في كندا.

وأكدت السلطات الهندية أن المنتجات كانت منتهية أو قريبة الانتهاء، وأن المستودع عمل لصالح 19 مصدّراً غير معروفين.

وقالت الوكالة الكندية إنها تتخذ إجراءات مناسبة عند اكتشاف منتجات غير مطابقة، تشمل السحب وتعليق التراخيص والغرامات.