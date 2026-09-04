اليونان وقبرص تنفذان تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ في شرق المتوسط

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نفذت قبرص واليونان تدريبًا مشتركًا للبحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط؛ بهدف تعزيز قدراتهما على تقديم خدمات البحث والإنقاذ في المنطقة، وفقًا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك القبرصي.

وجرى التدريب، الذي حمل اسم "سلاميس-03/26" داخل منطقة مسؤولية جمهورية قبرص للبحث والإنقاذ، بمشاركة وحدات بحرية وجوية من البلدين.

وشارك في التدريب فرقاطتان تابعتان للبحرية اليونانية، هما "نيكيفوروس فوكاس" و"هيدرا"، إلى جانب زورق دورية تابع للقيادة البحرية للحرس الوطني القبرصي، ومروحية تابعة للسرب 460 للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني.

كما شاركت مروحية تابعة لوحدة الطيران الشرطي القبرصي، إلى جانب أفراد طبيين من الفريق المتخصص للإجلاء الطبي التابع لخدمة الإسعاف.

ونُسق التدريب من جانب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في لارنكا، بالتعاون مع هيئة الأركان العامة للبحرية اليونانية.

وأوضح المركز- في بيان- أن التدريب نُفذ في إطار الاتفاق الثنائي بين قبرص واليونان بشأن البحث والإنقاذ، ويهدف إلى رفع كفاءة خدمات البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط وتعزيز التنسيق بين البلدين.

وفي سياق متصل، حلت الفرقاطة اليونانية "نيكيفوروس فوكاس" محل الفرقاطة "إيلي"، بعد انتهاء مهمة الأخيرة التي استمرت قرابة 100 يوم، في إطار مساهمة اليونان في دعم الدفاع عن قبرص، وذلك عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف القاعدة البريطانية في أكروتيري.