جمال شعبان يحذر العرسان : الانفعالات الشديدة قد تؤثر على القلب .. والفحص الطبي مهم

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرًا بشأن تأثير الانفعالات العاطفية الشديدة على صحة القلب، مشيرًا إلى أن التوتر والانفعال الزائد، سواء بسبب الضغوط النفسية أو شدة الفرح، قد يمثلان عبئًا إضافيًا على القلب لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بأمراض القلب.

جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف

وأوضح جمال شعبان أن الفترة التي تسبق الزواج وحفل الزفاف قد تشهد مستويات مرتفعة من التوتر والانفعال نتيجة الاستعدادات والضغوط المصاحبة لهذه المناسبة، بينما قد يصاحب يوم الزفاف نفسه شعور شديد بالفرح والحماس.

وفي بعض الحالات، يمكن للانفعالات العاطفية القوية أن تؤثر في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهو ما يستدعي عدم المبالغة في الانفعال والحفاظ على الهدوء قدر الإمكان.

هل الفرح الشديد يسبب سكتة قلبية؟

وتشير فكرة ارتباط المشاعر القوية بأعراض القلب إلى ما يعرف طبيًا بـمتلازمة القلب المنكسر، وهي حالة قد تحدث بعد التعرض لضغط عاطفي أو جسدي شديد، ويمكن أن تتشابه بعض أعراضها مع أعراض الأزمة القلبية.

لكن من المهم التأكيد أن الفرح في حد ذاته لا يعني أنه سيتسبب في سكتة قلبية أو وفاة مفاجئة لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن حدوث مشكلة قلبية بعد مناسبة سعيدة لا يثبت أن الفرح كان السبب المباشر.

ويزداد الاهتمام بهذه المسألة لدى الأشخاص الذين لديهم أمراض قلبية سابقة أو عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف

نصائح للعرسان للحفاظ على صحة القلب

يمكن للعرسان الاهتمام بصحة القلب خلال فترة الاستعداد للزفاف من خلال اتباع عدد من النصائح، أبرزها:

ـ الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة.

ـ تجنب التوتر الزائد والإجهاد البدني والنفسي.

ـ عدم الإفراط في تناول المنبهات.

ـ الاهتمام بالتغذية المتوازنة.

ـ الالتزام بالأدوية الموصوفة لمن لديهم أمراض مزمنة.

ـ مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الخفقان الشديد.

جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي

الفحص الطبي قبل الزواج

ويعد الفحص الطبي قبل الزواج خطوة مهمة للكشف عن بعض المشكلات الصحية وعوامل الخطر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي مع أمراض القلب أو سبق ظهور أعراض قلبية لديهم.

وفي حالة ظهور ألم شديد أو مستمر في الصدر، أو ضيق تنفس مفاجئ، أو فقدان الوعي، أو خفقان شديد مصحوب بدوخة، يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة وعدم افتراض أن الأعراض ناتجة عن التوتر أو الانفعال فقط.