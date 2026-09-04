الأهلي السعودي يكتسح الرياض في غياب تريزيجيه بخماسية ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد الأهلي السعودي نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه الرياض بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

الأهلي السعودي يكتسح الرياض في غياب تريزيجيه بخماسية

وجاء انتصار الأهلي ليعيد الفريق إلى طريق الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

وافتتح الإنجليزي إيفان توني التسجيل للأهلي في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضاعف الأرميني إدوارد سبيرتسيان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 43.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عزز البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو تقدم الأهلي بإحراز الهدف الثالث، لينهي أصحاب الأرض الـ45 دقيقة الأولى متقدمين بثلاثية نظيفة.

واصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، وتمكن توني من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 61، قبل أن يختتم البديل نايف مسعود خماسية الأهلي في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة غياب نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الذي لم يشارك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق السابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر، متفوقًا بفارق الأهداف على الحزم صاحب المركز الحادي عشر.