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انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

انتهاء فصل الصيف
انتهاء فصل الصيف
عبد العزيز جمال

يترقب المصريون انتهاء فصل الصيف والانتقال إلى أجواء فصل الخريف، الذي يقترب موعد بدايته فلكيًا، حيث يتبقى نحو 18 يومًا على أول أيام فصل الخريف لعام 2026، وفقًا للحسابات الفلكية.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الخريف رسميًا يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ليبدأ معه الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتحسن الأجواء مقارنة بفترة الصيف، خاصة مع تراجع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الطقس أكثر اعتدالًا مع مرور الوقت.

ويأتي ذلك بعد فصل صيف بدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، واستمر وفق الحسابات الفلكية لنحو 93 يومًا و15 ساعة.

فصل الخريف

 

موعد بداية فصل الخريف وطوله في 2026

كشفت الحسابات الفلكية الخاصة بمواعيد فصول السنة لعام 2026 عن موعد بداية كل فصل والمدة التي يستمر خلالها.

وجاءت المواعيد والأطوال الفلكية للفصول على النحو التالي:

  • فصل الربيع: بدأ يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويبلغ طوله 92 يومًا و17 ساعة.
  • فصل الصيف: بدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، ويبلغ طوله 93 يومًا و15 ساعة.
  • فصل الخريف: يبدأ يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ويبلغ طوله 89 يومًا و20 ساعة.
  • فصل الشتاء: يبدأ يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، ويبلغ طوله 88 يومًا و23 ساعة.

وبذلك يمثل يوم 23 سبتمبر نقطة الانتقال الفلكية من الصيف إلى الخريف، بينما يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في 21 ديسمبر المقبل.

ماذا يحدث مع بداية فصل الخريف؟

مع انتهاء فصل الصيف فلكيًا ودخول فصل الخريف، تبدأ طبيعة الأجواء في التغير تدريجيًا، حيث تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض مقارنة بذروة فصل الصيف.

كما تبدأ نسب الرطوبة في التحسن تدريجيًا، وهو ما ينعكس على الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ولا يعني دخول الخريف أن الأجواء الباردة تبدأ بشكل مفاجئ في جميع المناطق، إذ يحدث التغير في حالة الطقس تدريجيًا مع انتقال البلاد من فصل إلى آخر، وتظل درجات الحرارة مرتبطة بالظروف الجوية اليومية.

فصل الخريف هذا العام

الانقلاب الصيفي سبق بداية الخريف

شهد عام 2026 حدوث الانقلاب الصيفي يوم الأحد 21 يونيو، وهو اليوم الذي وصلت فيه الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء.

وخلال الانقلاب الصيفي، أشرقت الشمس من أقصى الشمال الشرقي، بينما أصبحت ظلال الأشياء وقت الظهر أقصر ما تكون خلال العام، نتيجة وصول الشمس إلى أعلى ارتفاع لها في السماء بالنسبة إلى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

كما أخذت الشمس في ذلك اليوم أقصى قوس لمسارها الظاهري نحو الشمال، وكانت أعلى شمس يمكن مشاهدتها من مدار السرطان والمناطق الشمالية.

أطول نهار وأقصر ليل في السنة

يمثل الانقلاب الصيفي نقطة مهمة في الحركة الظاهرية للشمس، إذ يكون النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هو الأطول خلال السنة، بينما يكون الليل هو الأقصر.

ويحدث ذلك بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى النقطة التي يكون فيها القطب الشمالي مائلًا بأقصى درجة له نحو الشمس، وتبلغ زاوية الميل نحو 23.5 درجة تقريبًا.

وينتج عن ذلك تعرض النصف الشمالي من كوكب الأرض لأشعة الشمس بزاوية أكثر مباشرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار مقارنة بساعات الليل.

وفي يوم الانقلاب الصيفي، تغرب الشمس أيضًا في أقصى اتجاه شمالي غربي، في ظاهرة فلكية مرتبطة بموقع الأرض بالنسبة إلى الشمس وميل محور دورانها.

لماذا تتغير درجات الحرارة بعد الصيف؟

يرتبط تغير الفصول بالحركة السنوية للأرض حول الشمس وميل محور دورانها، وهو ما يؤدي إلى تغير زاوية سقوط أشعة الشمس وعدد ساعات النهار والليل على مدار العام.

ومع انتقال الأرض تدريجيًا بعد الانقلاب الصيفي نحو الاعتدال الخريفي، تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على النصف الشمالي، ويبدأ طول النهار في التراجع تدريجيًا مقابل زيادة ساعات الليل.

ومع اقتراب موعد فصل الخريف، تستمر هذه التغيرات الفلكية حتى الوصول إلى الاعتدال الخريفي، الذي يمثل بداية الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

فصل الخريف هذا العام

موعد الخريف والانتقال إلى الشتاء

يستمر فصل الخريف لعام 2026 لمدة 89 يومًا و20 ساعة، قبل أن يبدأ فصل الشتاء يوم الإثنين 21 ديسمبر.

ويشهد الخريف تدريجيًا تغيرًا في طبيعة الأجواء، وصولًا إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة مع اقتراب الشتاء، بينما تختلف سرعة هذا التغير من منطقة إلى أخرى وفقًا للظروف الجوية.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن مواعيد الفصول الأربعة لعام 2026 توضح أن فصل الصيف يقترب من نهايته، ويتبقى نحو 18 يومًا على بداية الخريف رسميًا في 23 سبتمبر.

ومن المنتظر أن يمثل دخول فصل الخريف بداية مرحلة جديدة من التغيرات الجوية، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، قبل الانتقال لاحقًا إلى الأجواء الشتوية مع حلول 21 ديسمبر.

موعد فصل الخريف انتهاء فصل الصيف فصل الخريف أول أيام فصل الخريف درجات الحرارة موعد بداية فصل الخريف

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