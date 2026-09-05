تنطلق غدا.. 15 دولة عربية تشارك في بطولة ألعاب القوى تحت 18 سنة بالقاهرة



أسفر الاجتماع الفني للبطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري بالمركز الأولمبي، عن اكتمال استعدادات انطلاق المنافسات بمشاركة وفود 15 دولة عربية.



وتستضيف مصر الحدث العربي الكبير بمشاركة منتخبات الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، الكويت، سوريا، المغرب، تونس، جيبوتي، سلطنة عمان، لبنان، ليبيا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.



وشهد الاجتماع الفني استعراض الترتيبات التنظيمية وبرنامج المنافسات، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بالبطولة، في إطار التنسيق بين اللجنة المنظمة والوفود المشاركة، بما يضمن انطلاق المنافسات وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لرياضة ألعاب القوى.

فوده يرحب بضيوف مصر



ورحب العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بكافة الوفود العربية المشاركة، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة الأشقاء العرب، ومتمنيًا لجميع المنتخبات واللاعبين التوفيق خلال منافسات البطولة.



وقدم فوده التهنئة للوفود والمنتخبات العربية التي حققت نتائج مميزة وميداليات خلال بطولة العالم للناشئين في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التطور الفني المتواصل لرياضة ألعاب القوى العربية ونجاح جهود الاتحادات الوطنية في إعداد جيل جديد من الأبطال.



كما رحب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بأسرة الاتحاد العربي لألعاب القوى، مشددًا على أهمية استمرار التعاون العربي من أجل تطوير المسابقات واكتشاف وصناعة المزيد من المواهب القادرة على المنافسة في البطولات الدولية.



ماجد باسبل: مصر بيت العرب وألعاب القوى العربية تتطلع للأفضل



ومن جانبه، أعرب ماجد باسبل عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في هذا التجمع الرياضي العربي، مؤكدًا أهمية بطولة الناشئين والناشئات باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في مسيرة إعداد أبطال المستقبل.



وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من التطور الفني في مستويات مسابقات الناشئين والناشئات، بما يتناسب مع طموحات الأجيال الواعدة في ألعاب القوى العربية، ويسهم في إعداد رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية خلال السنوات المقبلة.



وأكد أن الاهتمام بقطاع الناشئين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الرياضة العربية، خاصة أن هذه المرحلة العمرية تشهد بروز العديد من المواهب التي تحتاج إلى الاحتكاك والمنافسات القوية واكتساب الخبرات.



انطلاق المنافسات غدًا



وتنطلق منافسات البطولة غدًا السبت ببرنامج حافل يشمل عددًا من السباقات والمسابقات للناشئين والناشئات.



وتشهد الفترة الأولى إقامة نهائي سباق 5000 متر مشي للناشئين، إلى جانب منافسات 100 متر للناشئين، وسباق 400 متر نصف النهائي للناشئات والناشئين.



كما يقام نهائي الوثب العالي للناشئات في تمام الساعة 10:20 صباحًا.



ويتواصل برنامج المنافسات بإقامة نصف نهائي 100 متر للناشئات، ثم نهائي دفع الجلة للناشئين، ونهائي الوثب الطويل للناشئات، إلى جانب نصف نهائي سباق 110 متر حواجز للناشئين ونهائي الوثب الطويل للناشئين.



وتشهد البطولة أيضًا منافسات 100 متر للناشئين والناشئات، وسباقات 800 متر للناشئين والناشئات، قبل استكمال البرنامج بعدد من النهائيات المهمة، أبرزها نهائي 200 متر للناشئات ونهائي 3000 متر للناشئات.



كما يقام نهائي قذف القرص للناشئات، ويختتم برنامج اليوم بعدد من المنافسات القوية، من بينها نهائي سباق 3000 متر للناشئين.

وتأتي استضافة مصر للبطولة في إطار مكانتها المتنامية على خريطة تنظيم البطولات الرياضية العربية والدولية، وقدرتها على توفير البنية التنظيمية والفنية اللازمة لاستضافة الأحداث الكبرى.

وتحمل البطولة أهمية خاصة باعتبارها فرصة لاكتشاف المواهب العربية الواعدة، ومنحها فرصة المنافسة والاحتكاك في أجواء قوية، تمهيدًا لصناعة جيل جديد من أبطال ألعاب القوى القادرين على تمثيل بلدانهم في البطولات العالمية والدورات الأولمبية.



ومع وجود 15 دولة عربية على أرض مصر، تبدأ بالقاهرة أيام جديدة من المنافسة والطموح، حيث يتطلع أبطال المستقبل إلى تسجيل أرقام جديدة، وحصد الميداليات، وبدء خطواتهم الأولى نحو منصات التتويج العالمية والأولمبية.