تمارين شاقة ومفاجأة للجمهور.. حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

يواصل الفنان حسن الرداد استعداداته لخوض تجربة سينمائية جديدة، من المقرر طرحها في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع لتدريبات بدنية شاقة من أجل الاستعداد للشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم.

ونشر برنامج «ET بالعربي» عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو ظهر خلاله حسن الرداد أثناء تأديته عددًا من التمارين الرياضية الشاقة على شاطئ البحر، سعيًا للوصول إلى القوام المثالي الذي يتطلبه دوره الجديد.

وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلًا: «لا صالة رياضية، فقط عزيمة وإصرار».

وكشف حسن الرداد عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد، موضحًا أن العمل يقدم الأكشن بشكل مختلف، معربًا عن رغبته في تقديم تجربة جديدة ومفاجئة للجمهور، وقال: «الفيلم هيقدم أكشن بشكل جديد، وإن شاء الله أعمل حاجة مفاجأة ومختلفة للجمهور».

آخر أعمال حسن الرداد الدرامية

وكانت آخر مشاركات حسن الرداد في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عقبال عندكم»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول «سها» و«فادي» اللذين يستعدان للزواج، إلا أن العديد من المشكلات تواجههما قبل إتمام الزفاف، وفي أثناء محاولتهما حل هذه الأزمات، تتقاطع حياتهما مع سبع حكايات لزيجات انتهت بالفشل، ما يدفعهما إلى إعادة التفكير في قرار الزواج، قبل أن تصل علاقتهما إلى حافة الانفصال.

وشارك في بطولة المسلسل كل من إيمي سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، سليمان عيد، علاء مرسي، أحمد سعد والي وعلاء حسن، والعمل من إخراج علاء إسماعيل.

حسن الرداد ينتظر عرض «طه الغريب»

وعلى جانب آخر، ينتظر حسن الرداد طرح فيلمه الجديد «طه الغريب» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال، من خلال قصة حب أبدية تجمع بين شاب وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتكشف الأحداث أن بعض قصص الحب قد تكون أقوى من الزمن وقادرة على الاستمرار رغم مرور السنوات.

ويشارك في بطولة «طه الغريب» إلى جانب حسن الرداد كل من تارا عماد، خالد الصاوي، سينتيا خليفة، نهى عابدين وريتال عبدالعزيز، والفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن