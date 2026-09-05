الأردن وفرنسا يطالبان بوقف مستدام لإطلاق النار بين أمريكا وإيران

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في باريس مباحثاتٍ موسّعةً مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الأردنية ؛ فقد أكّد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا، والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين، ثنائيًّا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، الذي ستستضيفه المملكة.

فيما أعرب الوزيران عن دعمهما الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة حيث حذّر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضدّ سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد الصفدي على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق الاستقرار في غزة.

وشدّد على ضرورة إطلاق تحرّك دولي وأوروبي لحماية المنطقة واستقرارها وكل فرص تحقيق السلام العادل من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية، وتنتهك سيادة سوريا ولبنان وتهدّد أمنهما واستقرارهما في خرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي.

وثمّن الصفدي موقف فرنسا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وما تبذله من جهود لإيجاد مسار لتنفيذه، لافتًا إلى أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد بجهود سعودية وفرنسية مشتركة العام الماضي.

واتفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق إزاء تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.