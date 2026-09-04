موقع التعميد.. أحدث ظهور لـ هالة صدقي مع أبنائها من الأردن

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بابنها وابنتها خلال زيارتهم لدولة الأردن.



وعلقت الفنانة على الصورة قائلة إنها زارت أخيرًا موقع التعميد على نهر الأردن، وهو المكان الذي تعمّد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، مشيرة إلى أن الموقع يُعد جزءًا من رحلات الحج المسيحية.



وأضافت أن والديها كانا قد زارا المكان نفسه منذ عشرات السنين، واصفة إياه بالمكان المقدس والتاريخي الذي يقصده زوار من مختلف الأديان والطوائف.



وأشارت صدقي إلى أنها اكتشفت خلال الزيارة عددًا من المواقع التاريخية الغنية على ضفاف نهر الأردن، لافتة إلى أن عام 2030 سيشهد احتفالًا عالميًا بمرور 2000 عام على واقعة التعميد.

