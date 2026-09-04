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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العقار مشيد منذ 1985ولم تصدر له قرارات إزالة.. ومصرع مسنه تحت الأنقاض بالمنيا

انهيار منزل
انهيار منزل
ايمن رياض

أكد مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن المنزل المنهار اليوم عقب صلاة الجمعة بمنطقة شاهين بمدينة المنيا ، تم إنشاؤه عام 1985 اي منذ ما يقرب من 41 سنه، ولم يصدر بشأنه أي قرار إزالة، كما أن حالته الإنشائية كانت جيدة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالمنيا وقوات الحماية المدنية بسيارات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من انتشال جثمان ماري . و . ج البالغة من العمر 77 عامًا، من أسفل أنقاض العقار، وإنقاذ فيبي . ا  47 سنة طبيبه على قيد الحياة، وسط حالة من الحزن والصراخ بين الأهالي المتجمعين بمحيط موقع الانهيار.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض والبحث أسفل الركام، باستخدام المعدات اللازمة، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين عالقين، بالتزامن مع فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين موقع الحادث.

ومن جانبه يتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أولًا بأول تداعيات حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا، موجّهًا بتكثيف أعمال رفع الأنقاض، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبتكليف من المحافظ، يتواجد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بموقع الحادث، للإشراف ميدانيًا على أعمال فرق الحماية المدنية والإنقاذ، والتنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ سيدة في العقد الخامس من العمر، تعمل طبيبة بشرية، كانت أسفل العقار المنهار، حيث جرى إخراجها من تحت الأنقاض وهي في حالة جيدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين أسفل العقار.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالعقار، كما بدأت الجهات المعنية في تنفيذ إخلاء احترازي لعدد من العقارات والمنازل الملاصقة، خاصة القديمة منها أو التي ظهرت بها بعض التصدعات، وذلك لحين الانتهاء من المعاينات والفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مدى سلامتها الإنشائية.

وأكدت محافظة المنيا استمرار رفع درجة الاستعداد بالموقع، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لفرق الإنقاذ ورفع الأنقاض، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمنشآت المحيطة والحفاظ على سلامة المواطنين.

المنيا محافظ المنيا انهيار منزل حادث

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