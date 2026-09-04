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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الصور الأولي لانهيار عقار من 4 طوابق بالمنيا.. واستمرار البحث عن ناجين

انهيار منزل بالمنيا
انهيار منزل بالمنيا
ايمن رياض

ننشر الصور الأولي لانهيار عقار  مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا اليوم الجمعة  ، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً بانهيار منزل مكون من عدة طوابق .

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من أربعة طوابق بشارع المؤسسة، وجار البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

كما تم فصل المرافق الحيوية من الكهرباء والماء والغاز عن المنزل والمنازل المحيطة، لحين الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض.


وفي سياق متصل أعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة بالمنيا، الدفع بخمسه سيارات اسعاف الي موقع العقار المنهار، وأنه جاري حصر الحالات المصابة والمتوفاه أن وجدت.
 

المنيا انهيار منزل البحث مصابين

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