أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي حقق فوزًا هامًا على سموحة ليواصل انتصاراته في الدوري المصري، مؤكدًا أن خط دفاع الفريق الأحمر كان جيدًا في لقاء اليوم.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: جمهور الأهلي يبدو عليه القلق بسبب الأداء في ظل صعوبة الانتصارات التي تحققت في الجولات الماضية، والمستوى لازال لم يُرضى طموحات الجماهير، وهناك تحفظات على الحسين عموتة المدير الفني.

وأضاف: الأهلي دعم صفوفه بشكل جيد، وخاض الفريق فترة إعداد في إسبانيا، وعموتة حتى الآن لم يُقنع جماهير القلعة الحمراء، والمدرب المغربي قد يكون في حاجة إلى بعض الوقت لتطبيق أفكاره، وبعد مباراتين أو ثلاثة لقاءات، الجميع يستطيع تقييم المدرب وهل يتناسب مع هوية النادي أم لا؟.

وأكمل: حتى الآن بيراميدز الافضل في الدوري، والأهلي على مدار تاريخه يكون صاحب اليد العليا وهو الفريق الذي يضغط ويستحوذ، وهو ما لم يحدث مع الحسين عموتة حتى الآن، ولازال تشكيل الفريق عليه علامة استفهام، خاصة طاهر محمد وكوكا، وليس تقليلًا منهما.

وأوضح: طاهر حصل على فرص كثيرة ومستواه متذبذب، وقد يكون هناك عذر لكوكا الذي لا يلعب في مركزه، كما أن زيزو لم يظهر بالمستوى المأمول خاصة أنه يلعب في عمق الملعب، وكذلك هناك تأخير مبالغ فيه في التغييرات خلال الشوط الثاني. والمؤشرات على صعيد الاداء غير جيدة.

وزاد: في رأيي.. عمرو الجزار مكسب كبير لمنتخب مصر، ومستواه في تصاعد مستمر، رغم أن ياسر إبراهيم فاز بجائزة رجل اللقاء، لكن الجزار هو نجم المباراة من وجهة نظري.. ويقدم أداء عالٍ للغاية، ويتطور بشكل واضح بعدما لعب مع الفريق في الموسم الحالي، والإصابة حرمته من اللعب مع توروب في الموسم الماضي.

وأشاد أمير هشام، بالمدافع ياسر إبراهيم الذي ساهم في انتصار الأهلي بعدما أحرز الهدف الوحيد، بتسديدة قوية، موضحًا أن هشام حافظ لاعب سموحة قدم مباراة دفاعية كبيرة على أشرف بن شرقي. والفريق الأحمر افتقد الحلول الهجومية ولا يوجد أي إبتكارات في الملعب لعموتة.

وتابع: يجب على عموتة أن يكسب جماهير الأهلي، في ظل إصراره على إشراك بعض العناصر، وكذلك التأخر في التغييرات، وهو ما قد يجعله يخسر دعم الجماهير، ولذلك يجب أن يتميز المدرب بالمرونة على مستوى افكاره واختياراته، ولكن في النهاية يجب الانتظار بعض المباريات.

وأضاف: غياب حسين الشحات علامة استفهام فهو لاعب مؤثر ويمتلك الحلول الهجومية وكان لابد من مشاركته في لقاء اليوم خصوصا في ظل الدفاع المستميت لسموحة. وأيضا كان الأفضل وجود إمام عاشور ضمن مقاعد البدلاء، وهناك تأخر كبير في تواجده ضمن قائمة الفريق.

وأتم: طاهر محمد هناك قناعة كبيرة بمستواه لدى عموتة، ولكن لابد من الاستعانة ببعض الأسماء في التشكيلة خلال المواجهات القادمة.