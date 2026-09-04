ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا في ميزوري بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة: سخيف وغير دستوري

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا في ولاية ميزوري القاضي بعدم اعتماد الخريطة الانتخابية الجديدة، واصفًا القرار بأنه «سخيف وغير دستوري».

وقال ترامب إن قرار المحكمة يمثل تدخلاً في العملية الانتخابية، معربًا عن رفضه لما اعتبره عرقلة لاعتماد الخريطة الجديدة التي جرى طرحها في الولاية.

ويأتي موقف ترامب في ظل جدل سياسي وقانوني متصاعد بشأن إعادة رسم الدوائر الانتخابية في عدد من الولايات الأمريكية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على التوازن السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتُعد ولاية ميزوري من الولايات التي تشهد نقاشًا حول حدود الدوائر الانتخابية، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن قواعد وإجراءات إعادة رسم الخرائط الانتخابية ومدى توافقها مع القوانين والدستور.