برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

يواصل نادي برشلونة تحركاته للحفاظ على موهبته المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، بعدما لفت اللاعب الأنظار خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، ليصبح أحد الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني في تأمين مستقبلها داخل ملعب «كامب نو».

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة برشلونة بدأت بالفعل خطوات جديدة نحو تحسين عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، في ظل المستويات اللافتة التي قدمها منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

4 أهداف تفتح أبواب الفريق الأول

فرض حمزة عبد الكريم نفسه على حسابات الجهاز الفني خلال فترة الإعداد، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف بقميص برشلونة، وهو ما ساهم في حصوله على فرصة الانضمام إلى قائمة الفريق الأول مع بداية الموسم.

وتواجد المهاجم المصري ضمن قائمة برشلونة في أول ثلاث مباريات للفريق بالدوري الإسباني أمام إلتشي وأتلتيك بلباو ورايو فاليكانو، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

وجاءت المشاركة التاريخية أمام رايو فاليكانو، عندما دخل حمزة عبد الكريم بديلًا، في المباراة التي حسمها برشلونة بنتيجة 5-2، ليبدأ بذلك خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية مع أحد أكبر أندية العالم.

اجتماع لحسم مستقبل حمزة عبدالكريم

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعًا مع كريستيان أميل، وكيل أعمال حمزة عبد الكريم، الإثنين الماضي، داخل المدينة الرياضية للنادي، من أجل بحث إمكانية تحسين عقد اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع جاء في أجواء إيجابية، مع رغبة واضحة من إدارة برشلونة في الإسراع بعملية تعديل العقد، خصوصًا أن الشرط الجزائي الحالي في عقد اللاعب يبلغ 15 مليون يورو فقط.

وتتمثل المفاجأة الأبرز في أن برشلونة يدرس رفع قيمة الشرط الجزائي من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تحصين اللاعب أمام أي محاولات مستقبلية من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ويأتي ذلك بعدما أصبح النادي أكثر حذرًا تجاه المواهب الشابة، خاصة عقب رحيل درو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان مقابل 6 ملايين يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

منافسة قوية تنتظر حمزة

ومن المنتظر أن يواجه حمزة عبد الكريم منافسة قوية على مركز المهاجم، في ظل وجود رافينها، إلى جانب الوافد الجديد من آرسنال جابرييل جيسوس.

ورغم صعوبة المنافسة، فإن اللاعب المصري يحظى بإشادة داخل برشلونة بسبب سرعة تأقلمه وتركيزه الكبير على تطوير مستواه، بينما يعيش بالقرب من المدينة الرياضية ويضع مسيرته الكروية في مقدمة أولوياته.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن برشلونة لا يريد الانتظار طويلًا، ويسعى لتحويل تألق حمزة عبد الكريم المبكر إلى عقد جديد يمنحه الحماية ويؤكد في الوقت نفسه ثقة النادي في مستقبل المهاجم المصري.