إشادة كبيرة بفليك بسبب حمزة عبد الكريم.. موهبة مصرية جديدة في برشلونة

أشادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بالمدير الفني هانز فليك، بعد قراره تصعيد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة، ومنحه فرصة الظهور مع الكبار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووفقًا للصحيفة، خطف حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة التحضير، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف، ليؤكد امتلاكه إمكانيات هجومية مميزة جعلته من أبرز المواهب التي لفتت أنظار الجهاز الفني.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحدث المواهب الشابة التي تحصل على فرصة مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة هانز فليك، في ظل اعتماد المدرب الألماني على العناصر الصاعدة ومنحها مساحة لإثبات نفسها داخل الفريق.

وجاء تألق المهاجم المصري ليعزز من حظوظه في مواصلة التواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما ترك انطباعًا إيجابيًا خلال المباريات والتدريبات التحضيرية.

ويواصل فليك سياسة منح الفرصة للمواهب الشابة، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة إلى الاستفادة من خريجي أكاديمية لاماسيا، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة مع الفريق الأول.

وبات حمزة عبد الكريم واحدًا من الأسماء الشابة التي تحظى باهتمام جماهير برشلونة، بعد البداية القوية التي قدمها خلال فترة الإعداد، والتي جعلته محط أنظار وسائل الإعلام الإسبانية.