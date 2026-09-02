عبد العاطي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران أولوية الوقف الفوري للتصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استناداً إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبار الحوار والحلول السياسية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزيران خطورة استمرار نهج التصعيد وما يحمله من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.