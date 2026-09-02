قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يصل سعر كيلو الطماطم لـ 40 أو 50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين وشعبة الخضار يوضحون
يوسف بدوي بطل وادى دجلة للكاراتيه يفوز ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط
خاص| نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري" ومينا يختار الرعاية الصحية
مصر والصين تدفعان نحو توطين الصناعات المتقدمة.. تعاون في السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا
الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
عبد العاطي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد
وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي
وزير الأوقاف: ما يمس الإمارات ويؤذيها يمسنا ويؤذينا في مصر.. والأخوة بين البلدين راسخة
إنفاق تاريخي في سوق الانتقالات.. الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين
ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر والصين تدفعان نحو توطين الصناعات المتقدمة.. تعاون في السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
رحمة سمير

اتفقت مصر والصين على توسيع نطاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع التركيز على توطين صناعات متقدمة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.

مواءمة «رؤية مصر 2030» مع مبادرة الحزام والطريق

وبحسب البيان المصري الصيني المشترك، يستهدف البلدان تحقيق مواءمة أعمق بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار ويدعم موقع مصر كمركز إقليمي في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة.

تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية والألواح الشمسية على أجندة التعاون

وتشمل مجالات التعاون المستهدفة عددًا من الصناعات المتقدمة، من بينها صناعة السيارات الكهربائية وبناء السفن وتصنيع الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر.

ويعكس ذلك توجهًا نحو توسيع قاعدة التصنيع داخل مصر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في تطوير صناعات مرتبطة بالطاقة النظيفة والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

مصر والصين

الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات

ويمتد التعاون إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.

كما تتضمن أجندة التعاون سلاسل إمداد المعادن الحرجة، بما يدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الرقمي والطاقة الحديثة.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكد الجانبان أهمية تعزيز بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

مصر والصين

ويأتي تعزيز التعاون المصري الصيني في إطار توجه البلدين إلى توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بدلًا من الاقتصار على المجالات التقليدية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات البشرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

مصر والصين مصر والصين الصناعات الطاقة والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

الولادة القيصرية

بسبب مخالفات الولادة الآمنة.. الصحة تكشف تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيين في مطروح

الغذاء

مخاوف على موائد العالم.. كيف يضغط تخزين الغذاء والمناخ على الأسواق

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

أستاذ اقتصاد سياسي: التوسع والتنوع أبرز سمات علاقات الشراكة المصرية الصينية

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد