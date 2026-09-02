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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

حادث اتوبيس نويبع
حادث اتوبيس نويبع
ايمن محمد

كشفت بيانات حصر المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الركاب على طريق دهب–نويبع بمحافظة جنوب سيناء عن أسماء عدد من المصابين، بينهم مواطنون أردنيون ومصريون وأطفال، إلى جانب 4 مصابين مجهولي الهوية، وجاءت البيانات الطبية للحالات على النحو التالي:

حمزة فايز خليل، أردني الجنسية: اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

سارة حمزة فايز، 3 سنوات، أردنية الجنسية: جروح متفرقة بالرأس.

سيف خالد عبد الباسط، 7 سنوات، أردني الجنسية: سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تلا أحمد كمال، مصرية الجنسية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

كندة أمير محمود، 5 سنوات، أردنية الجنسية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

علاء أمير محمود، 18 عامًا، أردني الجنسية: جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جمال رشدي محمد، مصري الجنسية: جروح وكسور باليد اليمنى.

عبد الرحمن خالد عبد الباسط، 14 عامًا، مصري الجنسية: جروح وكدمات بالجسم.

وفاء أحمد النجار، مصرية الجنسية: اشتباه كسر بالضلوع وكدمة بالعين اليسرى.

شادي سيد خليفة، مصري : جروح وكدمات بالرأس.

علي فكري علي، مصري الجنسية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

سيف إسلام السيد، 14 عامًا، أردني الجنسية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

خليل أحمد المصري، أردني الجنسية: سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عبد النبي جبالي، مصري الجنسية: اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

أمير أيمن رجحي، 11 عامًا، أردني الجنسية: اشتباه كسر بالذراعين.

سارة محمود محمد، أردنية الجنسية: سحجات وكدمات.

أمير محمود يوسف، أردني الجنسية: جرح قطعي بالرأس.

ملاك سليم عيد، أردنية الجنسية: اشتباه كسر بالحوض.

محمد كمال فراج، مصري الجنسية: اشتباه كسر بالحوض.

يوسف خالد عبد الباطن، أردني الجنسية: ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالبطن.

مريم خالد عبد الباطن، أردنية الجنسية: ما بعد الارتجاج.

محمد عطية عبد الحليم، مصري الجنسية: اشتباه كسر بالعمود الفقري.

خالد عبد الباسط سنهوري، مصري الجنسية: اشتباه كسر بالعمود الفقري.

عهد هايل الدبيس، فنزويلية الجنسية: جروح متفرقة بالجسم والرأس.

محمد جمال، مصري الجنسية: اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

4 مصابين مجهولي الهوية.

أسماء المتوفين

وأظهرت بيانات الحصر المتاحة حتى الآن التعرف على عدد من المتوفين، من بينهم صلاح كمال فهمي، 49 عامًا، من محافظة الشرقية.

كما تضمنت البيانات أسماء 3 من أفراد الشرطة العاملين بمدينة نويبع، ضمن المتوفين في الحادث، وهم:

أمين شرطة طارق سالم.

أمين شرطة محمد الصاوي عطية.

أمين شرطة ياسر الشامي.

ولا تزال إجراءات التعرف على باقي المتوفين واستكمال بياناتهم جارية، فيما أكدت وزارة الصحة والسكان في أحدث تحديث لها أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 22 حالة وفاة، بينما استقر عدد المصابين عند 28 مصابًا.

22 وفاة و28 مصابًا.. أحدث حصيلة رسمية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في أحدث متابعة لتداعيات الحادث، ارتفاع عدد المتوفين إلى 22 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 28 مصابًا، بعد حادث انقلاب أتوبيس على طريق «دهب–نويبع»، قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث استقبل مستشفى شرم الشيخ الدولي 13 مصابًا، ومستشفى سانت كاترين 9 حالات، ومستشفى الفيروز 6 حالات.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم اللازمة للتعامل مع الحالات.

أتوبيس «الاتحاد العربي» كان في طريقه إلى نويبع

ووقع الحادث لأتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، أثناء سيره على طريق دهب–نويبع، قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع.

وبحسب البيانات الأولية المتداولة، كان الأتوبيس يقل ركابًا مصريين وأردنيين، وكان في طريقه من القاهرة إلى نويبع تمهيدًا للسفر إلى الأردن عبر ميناء نويبع.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال رفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية والطبية الخاصة بالضحايا والمصابين، بالتزامن مع تحديث بيانات الحالات والتعرف على هويات المتوفين.

تحرك أردني لمتابعة أوضاع الضحايا

وتتابع السلطات الأردنية أوضاع المواطنين الأردنيين من ضحايا الحادث، وسط تقارير رسمية وإعلامية أردنية أفادت بوجود أردنيين بين المتوفين والمصابين.

وبحسب قناة المملكة الأردنية، كان الأتوبيس يقل 43 شخصًا، بينهم 22 أردنيًا، فيما أشارت التقارير الأردنية إلى أن عدد الأردنيين بين المتوفين بلغ 10 أشخاص.

وتواصل الجهات المصرية والأردنية التنسيق بشأن المصابين والمتوفين وإجراءات التعرف على الجثامين واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل من تقرر إعادتهم إلى المملكة.

جنوب سيناء اسماء مصابي حادث نويبع

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