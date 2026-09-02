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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الجيزة: رفع كفاءة الخدمات الطبية وإجراءات قانونية حاسمة لضبط الأداء

الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
أحمد زهران

يواصل الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وأجرى وكيل الصحة؛ مرورًا ميدانيًا على وحدة المعتمدية التابعة لإدارة كرداسة الصحية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، حيث شملت الجولة عددًا من الأقسام والخدمات المختلفة بالوحدة.

واستهل الجولة بتفقد صيدلية الوحدة، ومراجعة موقف الأدوية والأصناف المتاحة، والاستماع إلى ملاحظات المنتفعين، حيث وجّه بالتنسيق مع إدارة الصيدلة لتوفير الاحتياجات الدوائية اللازمة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وتلبية احتياجات المترددين.

كما شدد على الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى والتخزين الآمن للأدوية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع التأكيد على مراجعة توزيع القوى البشرية بالصيدلية بما يضمن انتظام العمل.

وتابع الدكتور أسامة الشلقاني خدمات تنظيم الأسرة، وراجع سجلات الخدمات المقدمة، مؤكدًا ضرورة انتظام تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة، ومنها تركيب اللولب والكبسولة، وعدم توقف أي من الخدمات المتاحة، مع التأكيد على انتظام تواجد الفرق الطبية المختصة.

كما تفقد المبادرات الصحية، واطلع على آلية تقديم الخدمات ومعدلات الانتظار، موجّهًا بسرعة إنهاء إجراءات المنتفعين وتقليل فترات الانتظار، مع التشديد على تواجد الفرق الطبية المختصة بالمبادرات، والاهتمام بدقة واستكمال البيانات ومؤشرات الأداء.

وشملت الجولة كذلك العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان وعيادة الباطنة وقسم الملفات والتطعيمات وتوعية المقبلين على الزواج، حيث تم الاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، ومراجعة الإحصائيات ومعدلات التردد، والاستماع إلى آراء المنتفعين حول مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال متابعة قسم الملفات، وجّه بضرورة زيادة معدلات إنشاء الملفات الجديدة بما يتناسب مع أعداد المنتفعين والكثافة السكانية بالمنطقة، بما يساهم في دعم منظومة المتابعة الصحية واستكمال البيانات الخاصة بالمواطنين.

كما تم مراجعة معدلات تواجد القوى البشرية وشيت البصمة، والتأكيد على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الانضباط الوظيفي وانتظام تواجد الأطقم الطبية والإدارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة تجاه حالات الغياب والانقطاع وفقًا للقواعد واللوائح.

وفي ختام الجولة، شدد الدكتور اسامة الشلقاني على سرعة تنفيذ جميع التوجيهات والملاحظات التي تم رصدها خلال المرور، ومواصلة المتابعة الدورية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم خدمة آمنة ومنتظمة تليق بالمواطنين.

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