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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: صيانة شاملة ورفع كفاءة 54 مدرسة بتكلفة 310 ملايين جنيه

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تكثف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتجهيز المدارس بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومهيأة لاستقبال الطلاب مع بدء الدراسة.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة شاملة ورفع كفاءة 54 مدرسة بنطاق عدد من أحياء ومراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 310 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية وتحسين البيئة المدرسية.


وأشار إلى أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة شملت مدارس بنطاق مراكز ومدن وأحياء أوسيم، أبو النمرس، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، والواحات، والوراق، وإمبابة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، ومدينة 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر.


وشدد محافظ الجيزة على رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بضرورة التأكد من جاهزية المباني المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة مع مراجعة كافة عناصر السلامة والأمان، بما يضمن توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة للطلاب والعاملين.


كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، وتحسين الحالة العامة للشوارع والطرق المؤدية إليها، بما يسهم في توفير مناخ مناسب وآمن للطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
ووجه الدكتور أحمد الأنصاري بتكثيف المرور الميداني على المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من سرعة الانتهاء منها قبل بدء الدراسة، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها بصورة فورية.


وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وفي حال استمرار أي أعمال صيانة داخل إحدى المدارس، يتم فصل الفصول الدراسية عن مناطق العمل وتأمينها بشكل كامل، بما يضمن سلامة الطلاب وعدم تأثر سير العملية التعليمية.


وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء العام الدراسي بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

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