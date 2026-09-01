محافظ الجيزة يكلف رؤساء وحدات محلية بمنشأة القناطر وسكرتيري ونواب رؤساء بالمراكز والمدن

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارًا بتكليف عدد من رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيري ونواب رؤساء المراكز والمدن وذلك في إطار دعم منظومة العمل المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل القرار تكليف كل من رأفت عبد السلام محمد رئيسًا للوحدة المحلية ببني سلامة، وعصام جمعة عبد الهادي رئيسًا للوحدة المحلية بالمنصورية، وصابر كامل جاد رئيسًا للوحدة المحلية ببرقاش، وفؤاد ماهر عبد الفتاح رئيسًا للوحدة المحلية بوردان.

كما شمل القرار تكليف كل من محمد رجب محمد رئيسًا للوحدة المحلية بكفر حجازي، ووليد محارب عبد العزيز رئيسًا للوحدة المحلية بالجلاتمة، والسيد إبراهيم عبد الصمد رئيسًا للوحدة المحلية بأبو غالب، ومحمد شحاتة عبد المجيد رئيسًا للوحدة المحلية ببهرمس، ومحمود أحمد جمعة رئيسًا للوحدة المحلية بنِكلا.

كما تضمن القرار تكليف صباح رجب عطية سكرتيرًا لمركز ومدينة كرداسة، وأيمن أحمد حجازي سكرتيرًا لمركز ومدينة أبو النمرس، وأحمد حامد حسين سكرتيرًا لمركز ومدينة أوسيم.

وشمل القرار أيضًا تكليف سامح شعراوي سيد نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأحمد سيد متولي نائبًا لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه التكليفات تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة العمل المحلي، وضخ دماء جديدة في المراكز والمدن والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو ملاحظات لضمان حسن سير العمل.