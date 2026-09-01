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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «علشان ولادنا»

الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان «علشان ولادنا» بنطاق المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان.

وقال محافظ الجيزة إن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف السكان وحرصها على رعاية الأسر وضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى المناطق المحرومة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية، لافتًا إلى أن فعاليات المرحلة الأولى تنطلق بمراكز ومدن أبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، والصف، وأطفيح، وتستمر أنشطتها حتى 17 سبتمبر الجاري.

كما تفقد المحافظ وحدات العيادات المتنقلة والفرق الطبية المشاركة في الحملة، قبل توجهها إلى المناطق المستهدفة، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المستمر مع مسؤولي الفرق الطبية لتقديم الدعم اللازم وتيسير أعمالها والتعريف بخدمات الحملة والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات في الوصول إلى الأمهات بمختلف القرى والنجوع والعزب، بما يضمن استفادة الأسر المستهدفة من الخدمات المقدمة ضمن الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن الحملة تستهدف الأسر بمراكز ومدن المرحلة الأولى بنطاق المحافظة، للتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة وكيفية الاستفادة منها، خاصة الوسائل طويلة المفعول.

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن الحملة تتضمن عددًا من الأنشطة الداعمة لصحة المرأة، من بينها الكشف المبكر عن الاختلال الكلوي والأورام السرطانية، والتوعية بإجراءات الوقاية من الأمراض، إلى جانب عقد ندوات توعوية وتقديم الإرشادات والنصائح للسيدات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة صحة الجيزة

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