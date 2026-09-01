ارتباك مروري أعلى الدائري بعد تصادم عدة سيارات في اتجاه المريوطية

شهد الطريق الدائري، في الاتجاه القادم نحو المريوطية، حادث تصادم بين عدد من السيارات، ما تسبب في وجود آثار للحادث أعلى الطريق، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى الطريق الدائري باتجاه المريوطية، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع السيارات وآثار التصادم من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية أمام قائدي السيارات.

فحص الحادث

وتواصل الأجهزة المعنية فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه، مع حصر أي إصابات أو خسائر مادية نتجت عنه.