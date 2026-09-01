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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
أسماء عبد الحفيظ

الشعور بالجوع بعد تناول الطعام بفترة قصيرة قد يكون أمرًا طبيعيًا في بعض الحالات، لكنه أحيانًا يكون علامة على أن الوجبة لم تكن مشبعة بالشكل الكافي، أو أن هناك عادات يومية تؤثر على إشارات الجوع والشبع في الجسم.

7 أسباب للجوع المستمر 

ولا يعتمد الإحساس بالشبع على كمية الطعام فقط، بل يتأثر أيضًا بنوع الأطعمة التي نتناولها، وكمية البروتين والألياف، والنوم، والتوتر، وحتى سرعة تناول الوجبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- الوجبة تفتقر إلى البروتين

يُعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. لذلك، تناول وجبة تعتمد بشكل أساسي على النشويات أو السكريات، مع كمية قليلة من البروتين، قد يجعلك تشعر بالجوع سريعًا.

يمكن أن يساعد إدخال البيض أو الدجاج أو الأسماك أو البقوليات أو منتجات الألبان ضمن الوجبة في جعلها أكثر توازنًا.

2- تناول كمية قليلة من الألياف

الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات تساعد على زيادة الإحساس بالامتلاء، كما أنها تستغرق وقتًا أطول في الهضم مقارنة ببعض الأطعمة منخفضة الألياف.

لذلك، إذا كانت الوجبة تفتقر للخضروات ومصادر الألياف، فقد يعود الشعور بالجوع سريعًا.

3- الاعتماد على السكريات والنشويات المكررة

الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض وبعض المشروبات المحلاة قد تمنح الجسم طاقة سريعة، لكنها لا توفر بالضرورة شبعًا طويلًا.

ولهذا فإن تناول وجبة غنية بالسكريات وقليلة البروتين والألياف قد يجعلك تبحث عن الطعام مرة أخرى بعد فترة قصيرة.

4- تناول الطعام بسرعة

عندما نتناول الطعام بسرعة، قد لا يحصل الجسم على الوقت الكافي لإدراك إشارات الشبع المرتبطة بالوجبة.

لذلك، تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا قد يساعد على ملاحظة الشعور بالشبع بشكل أفضل، بدلًا من الاستمرار في تناول الطعام حتى بعد الحصول على احتياجات الجسم.

5- قلة النوم

عدم الحصول على نوم كافٍ قد يؤثر في تنظيم الشهية، ويزيد الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات لدى بعض الأشخاص.

لذلك، إذا كنتِ تشعرين بالجوع باستمرار خلال اليوم، فمن المفيد النظر أيضًا إلى عدد ساعات النوم وجودته، وليس الطعام وحده.

6- التوتر والضغط النفسي

ليس كل إحساس بالرغبة في تناول الطعام يعني أن الجسم يحتاج فعلًا إلى الطعام. أحيانًا يدفع التوتر أو الملل أو العادات المرتبطة بمواقف معينة إلى تناول الطعام حتى دون وجود جوع جسدي حقيقي.

وهنا يمكن أن يكون من المفيد التمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة النفسية في تناول الطعام.

7- عدم شرب كمية كافية من السوائل

أحيانًا قد يختلط الشعور بالعطش مع الجوع، خاصة إذا مر وقت طويل دون تناول السوائل.

لذلك، احرص على شرب المياه بانتظام خلال اليوم، مع الانتباه إلى أن احتياجات السوائل تختلف من شخص لآخر بحسب الطقس والنشاط والحالة الصحية.

متى يحتاج الجوع المستمر إلى الانتباه؟

إذا أصبح الشعور بالجوع شديدًا أو مستمرًا بشكل غير معتاد، أو صاحبه عطش شديد، كثرة التبول، فقدان أو زيادة ملحوظة في الوزن، إرهاق شديد أو أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب، لأن زيادة الشهية قد ترتبط أحيانًا بحالات صحية أو أدوية معينة.

بتحس بالجوع 7 أسباب محتملة تكشف سر الشهية المفتوحة ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير 7 أسباب محتملة تكشف سر الشهية المفتوحة الشعور بالجوع الطعام والشبع في الجسم 7 أسباب للجوع المستمر

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