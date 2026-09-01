جامعة القاهرة تنعى طبيب امتياز توفي بالمدينة الجامعية وتبدأ التحقيق الإداري

نعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى طبيب الامتياز عبدالرحمن أحمد رفعت سلامة بالهيئة المعاونة بكلية الطب البشري، الذي توفي بالمدينة الجامعية للطلبة بمنطقة بين السرايات، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه وزملائه.

وفور علم إدارة الجامعة بالواقعة، بادرت بإبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالانتقال إلى محل الواقعة ومتابعة الموقف وإعداد مذكرة بشأنها.

وعقب عرض المذكرة، وجه رئيس الجامعة بإحالة الموضوع إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة لإجراء التحقيق الإداري اللازم، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات داخل الجامعة ولدى جهات الاختصاص.

وتؤكد جامعة القاهرة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات واجبة الاتباع بشأن الواقعة، دون استباق لما تسفر عنه التحقيقات، مع استمرارها في توفير أوجه الرعاية والدعم لأبنائها ومنسوبيها، ومن بينها خدمات الدعم النفسي التي تقدمها المراكز والوحدات المتخصصة بالجامعة.