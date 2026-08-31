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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الجامعة لبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز التعاون

محافظ بورسعيد يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الجامعة لبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز التعاون
محافظ بورسعيد يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الجامعة لبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز التعاون
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، ووفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالاستثمار ودعم مناخ الأعمال بالمحافظة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يسهم في دعم وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها المحافظة إلى جانب بحث فرص جذب استثمارات جديدة في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة.

محافظ بورسعيد يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الجامعة لبحث سبل دعم الاستثمار وتعزيز التعاون

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتشجيع المستثمرين وتيسير الإجراءات بما يدعم التوسع في المشروعات الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، في ضوء ما تشهده المحافظة من جهود متواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد حريصة على مواصلة دعم الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة أمام المستثمرين، مؤكد علي أهمية التكامل والتنسيق مع هيئة الاستثمار وجامعة بورسعيد والاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والفنية في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أهمية تعزيز التعاون مع محافظة بورسعيد ودعم الجهود الرامية إلى تنمية الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، حرص الجامعة على دعم جهود التنمية بالمحافظة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يحقق الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

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