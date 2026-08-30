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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من استعدادات استقبال الدورة الـ59 من بطولة الجمهورية للشركات

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون انتهاء المحافظة من كافة استعداداتها لاستقبال فعاليات الدورة الـ59 من بطولة الجمهورية للشركات، ورفعت درجة الاستعداد بمختلف الأجهزة التنفيذية، مع توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للشركات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم / الأحد / مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بديوان عام المحافظة، على هامش افتتاح فعاليات البطولة، والتي تستضيفها بورسعيد بمشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية

كما أكد المحافظ أن استضافة بورسعيد لفعاليات الدورة الـ59 من البطولة تعكس مكانة المحافظة وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية، في ظل ما تتمتع به من إمكانيات وبنية رياضية وسياحية متميزة.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد، مساء اليوم، افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من بطولة الجمهورية للشركات، بالمدينة الرياضية بحي الضواحي، والتي تأتي ضن دعم الدولة للحركة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز قيم المنافسة والانتماء والروح الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الفرق والوفود الرياضية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يشارك أكثر من 18 ألف لاعب ورياضي في منافسات عدد من الألعاب الرياضية، بما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات والفعاليات الرياضية على مستوى الجمهورية

ويتضمن حفل الافتتاح عددًا من الفعاليات، من بينها وصول شعلة البطولة، وطابور عرض الفرق المشاركة، وكلمات الترحيب، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية، إيذانًا بانطلاق منافسات الدورة الجديدة من البطولة.

محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون الدورة الـ59 من بطولة الجمهورية للشركات

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