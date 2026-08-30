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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الميراث يشعل نار الخلافات بين فتاة وشقيقها في القليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شقيقها وابنه بالتعدى عليها بالسب وطردها من مسكنها بالقليوبية .
 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتضررها من شقيقها " من الأب" لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهما حول الميراث ، وبذات التاريخ أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله آنذاك .. وبتاريخ 28 أغسطس تجددت الخلافات بينهما لذات الأسباب وإتهمت الشاكية (شقيقها، وابنه) بمنعها من دخول المنزل على النحو الظاهر بمقطع الفيديو .

 أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما ، وقرر شقيق الشاكية بشرائه نصيبها ووالدتها بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2017 ، وسدد ثمن البيع بموجب إنذار عرض مقابل مبلغ مالى ، وإتهم شقيقته بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ونشر أخبار كاذبة للتشهير به والإساءة لسمعته وأسرته ، وبسؤال الأخيرة أيدت ما سبق ، وأضافت بقيام والدتها ببيع نصيبها فـى الميراث عندما كانت قاصرا دون إتخاذ الإجراءات اللازمة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى القليوبية

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