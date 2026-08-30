ارتكب أفعالا خادشة مع النزيلات.. القبض على مدير مركز لعلاج الإدمان بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء مع بعض نزيلات أحد مراكز علاج الإدمان، وتصويرهن أثناء قيامهن بالرقص معه بالإسكندرية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مدير مركز لعلاج الإدمان “دون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية.

وبمواجهته؛ أقر بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبارتكابه الواقعة منذ عام، خلال إدارته المركز المشار إليه، وأضاف أن المركز مغلق حاليًا وخالٍ من النزيلات؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.