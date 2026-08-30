جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

كتب الدكتور جمال شعبان طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف فيه سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.

وكتب جمال شعبان: “بالسكتة القلبية.. ياسمين سيف، البنت الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي في ذمة الله، رحمة الله عليها، ولأهلها خالص عزائي”.

وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

أعلن الفنان سيف الله أبو النجا، وفاة ابنته، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: “توفت إلى رحمة الله تعالى، نور عيني، ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية، وسيتم إجراء مراسم الجنازة بعد صلاة العشاء إن شاء الله”.