ريال مدريد يكتسح مالقا برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره مالقا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية الملكي عن طريق بيلينجهام وإيريرو بالنيران الصديقة، وكيليان مبابي في الدقائق 19، 26، 30.

وسجل جولر الهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

وخاض ريال مدريد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، روديجر، هويسن، كوكوريلا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق مالقا المركز الثامن عشر بنقطة واحدة.