قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام إبراهيم يحسم الجدل حول قناة السويس ومقايضة الديون: لا طرح أو رهن للأصل السيادي
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 52 مصابا و 38 قتيلا
ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله
إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
10 مليارات دولار استثمارات وأكثر من 3000 شركة.. كيف يمكن لمصر تعظيم الشراكة مع الصين؟
خبير اقتصادي يحسم الجدل حول مبادلة الديون: قناة السويس ليست ضمن الطروحات الحكومية
حالة اختناق واحدة.. الصحة: السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة
أمين الفتوى: النبي لم يأمر بالختان ولم يفعله ببناته
لينكات مزيفة.. سقوط عصابة نصبت على عملاء البنوك فى 4 ملايين جنيه
أكرم القصاص: تنمية سيناء أمن قومي.. والاستثمارات تقترب من تريليون جنيه
متحدث التضامن يكشف موعد قرعة حج الجمعيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الدخلاء على الفضائيات وتطالب الأعلى للإعلام بالتحرك

البرنامج والضيف محل الشكوى
البرنامج والضيف محل الشكوى
الديب أبوعلي

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ظهور غير المتخصصين في المجال الطبي على القنوات الفضائية، وتقديم أنفسهم للجمهور باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن عددا من القنوات الفضائية دأبت على استضافة أشخاص غير متخصصين ومنتحلي الصفة الطبية، دون التحقق من هويتهم أو حصولهم على تصريح بمزاولة المهنة، محذرة من أن ذلك قد يمثل خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن تأثيره السلبي على مهنة العلاج الطبيعي وسوق العمل بها.

وأشارت النقابة إلى أنها رصدت من بين هذه الحالات ظهور شخص يدعى أحمد الشيخ، وقُدم باعتباره "أخصائي علاج طبيعي"، خلال برنامج "شعاع نور" على قناة "الحدث اليوم".

شكوى ضد منتحلي الصفة الطبية

وأضافت النقابة أن البيانات المتاحة لديها تشير إلى أن المذكور هو أحمد عبد العاطي، وشهرته أحمد الشيخ، وأنه خريج كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من خريجي كليات العلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة أن مسؤوليتها المهنية والقانونية تقتضي التصدي لمثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات المتكررة لظهور “منتحلي صفة أخصائيي العلاج الطبيعي” على شاشات الفضائيات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المهنة من الدخلاء عليها.

وطالبت النقابة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفحص الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ظهور غير المتخصصين وتقديم أنفسهم باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي، مؤكدة أن ضبط هذه الممارسات؛ يسهم في حماية الجمهور والحفاظ على سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


نقابة العلاج الطبيعي الأعلى للإعلام العلاج الطبيعي الدخلاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي المهندس خالد عبد العزيز منتحلي الصفة الطبية كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي كليات العلاج الطبيعي أخصائي علاج طبيعي شعاع نور قناة الحدث اليوم برنامج شعاع نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الطالب مارك مراد

مارك مراد يروي رحلة فقدان بصره وكيف حوّل محنته إلى تطبيق يخدم المكفوفين

أكرم القصاص

أكرم القصاص: سيناء وقناة السويس جوهر تاريخ مصر.. ولدينا جيش قوى رشيد

دولة التلاوة

متحدث الأوقاف يكشف تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات دولة التلاوة

بالصور

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد