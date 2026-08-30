نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الدخلاء على الفضائيات وتطالب الأعلى للإعلام بالتحرك

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ظهور غير المتخصصين في المجال الطبي على القنوات الفضائية، وتقديم أنفسهم للجمهور باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن عددا من القنوات الفضائية دأبت على استضافة أشخاص غير متخصصين ومنتحلي الصفة الطبية، دون التحقق من هويتهم أو حصولهم على تصريح بمزاولة المهنة، محذرة من أن ذلك قد يمثل خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن تأثيره السلبي على مهنة العلاج الطبيعي وسوق العمل بها.

وأشارت النقابة إلى أنها رصدت من بين هذه الحالات ظهور شخص يدعى أحمد الشيخ، وقُدم باعتباره "أخصائي علاج طبيعي"، خلال برنامج "شعاع نور" على قناة "الحدث اليوم".

شكوى ضد منتحلي الصفة الطبية

وأضافت النقابة أن البيانات المتاحة لديها تشير إلى أن المذكور هو أحمد عبد العاطي، وشهرته أحمد الشيخ، وأنه خريج كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من خريجي كليات العلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة أن مسؤوليتها المهنية والقانونية تقتضي التصدي لمثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات المتكررة لظهور “منتحلي صفة أخصائيي العلاج الطبيعي” على شاشات الفضائيات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي المهنة من الدخلاء عليها.

وطالبت النقابة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفحص الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ظهور غير المتخصصين وتقديم أنفسهم باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي، مؤكدة أن ضبط هذه الممارسات؛ يسهم في حماية الجمهور والحفاظ على سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



