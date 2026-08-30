برشلونة يقترب من ضمّ جيسوس مهاجم آرسنال

يقترب نادي برشلونة من إتمام صفقة ضمّ مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس، مقابل 10 ملايين يورو.

يُعتقد أن صفقة اللاعب البرازيلي الدولي في مراحلها النهائية، وبينما لا تزال بعض التفاصيل الدقيقة قيد الإعداد، يُتوقع إتمام الانتقال قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

كان نابولي قد أبدى اهتمامًا بجيسوس، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سينضم إلى بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيسافر لإجراء الفحوصات الطبية يوم غد الاثنين.

انضم جيسوس إلى أرسنال قادمًا من مانشستر سيتي عام 2022، وسجل 32 هدفًا وصنع 22 هدفًا في 123 مباراة مع "المدفعجية".

في تصريحٍ لوسائل الإعلام يوم الخميس الماضي، أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن جيسوس لم يكن يتدرب مع الفريق قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين ضد أستون فيلا.

عندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني رحيل جيسوس، قال أرتيتا: "ظروف شخصية، مهما كانت، أعتقد أن الأمر واضح".

سيكون جيسوس ثالث صفقات برشلونة القادمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بعد انضمام أنتوني جوردون من نيوكاسل ورودري من مانشستر سيتي.



