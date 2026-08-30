إذا مت لا تبكوا .. موعد جنازة الفنان محمد التاجي وتفاصيل وصيته الأخيرة

قررت أسرة الفنان محمد التاجي إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد الثورة بصلاح سالم غدًا.



وغيب الموت اليوم الفنان الكبير محمد التاجي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية على مدار الأشهر الماضية.



كان الراحل كتب قبل فترة عن وفاته على موقع فيسبوك: إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني.



ويعد الفنان القدير محمد التاجي من أبرز نجوم الجيل الذهبي، الذى ظل محافظًا على أدائه المتطور في الأعمال الفنية الجديدة، وتنوعت أدواره ولمع في الدراما التليفزيونية، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان.



شارك مؤخرا في عدد من المسلسلات ومن أهمها دوره في مسلسل جودر ولعبة نيوتن ومسلسل إلا أنا.