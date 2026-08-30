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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث

وزير الصناعة المهندس خالد هاشم
وزير الصناعة المهندس خالد هاشم
أ ش أ

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم،، أن صناعة الأسمدة تُعد من الصناعات المستهدفة باستراتيجية وزارة الصناعة، باعتبارها إحدى الحلقات المهمة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، لما تمتلكه من مقومات صناعية وتصديرية، وقدرتها على تعظيم القيمة المضافة ودعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن الأسمدة تُعد من أبرز المنتجات في هيكل الصادرات المصرية، حيث بلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو 7% مقارنة بعام 2024، فيما تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات القطاع، بما يؤكد المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا المجال وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ختام زيارة الوزير الحالية في محافظة السويس، اليوم الأحد، حيث تفقد مجمعي الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه اللواء هاني رشاد محافظ السويس.

ويضم المجمعان منظومة صناعية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

شملت الجولة تفقد مراحل التشغيل والإنتاج بمصانع إنتاج حامض الكبريتيك، وحامض الفوسفوريك التجاري والنقي، وسماد فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، وسماد فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) البلوري، وسماد ثلاثي سوبر الفوسفات (TSP)، إلى جانب مصانع إنتاج الأمونيا واليوريا الصلبة والسائلة وحامض النيتريك وسماد نترات الأمونيوم السائلة ونترات الأمونيوم الجيرية.

كما اطلع الوزير على منظومة العمل والإنتاج بالمجمعين، والإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، ومعامل ضبط الجودة وغرف التحكم المركزية للمصانع والورش الهندسية والمخازن، فضلاً عن المدينة السكنية للعاملين ومجمع الخدمات والفرع الطبي.

وتفقد الوزير كذلك أعمال الإنشاء بالمجمع الثالث للأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، الذي يمثل إضافة جديدة لهذا الصرح الصناعي، ومن المقرر افتتاحه في بداية عام 2028، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر، وتعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتقام المجمعات الثلاثة- والتي تضم المجمعين الحاليين والمجمع الثالث الجاري إنشاؤه- على مساحة تبلغ نحو 935 فدانًا، فيما تصل الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة إلى نحو 2.1 مليون طن سنويًا من الأسمدة المتنوعة، بما يعكس ما تمتلكه الشركة من قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة ودورها في دعم الاقتصاد القومي وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

كما توفر الشركة نحو 2100 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل.

وزير الصناعة المهندس خالد هاشم صناعة الأسمدة

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