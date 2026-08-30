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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات التعدين في جنوب إفريقيا تسرّع التحول إلى الطاقة المتجددة

شركات التعدين في جنوب إفريقيا
شركات التعدين في جنوب إفريقيا
أ ش أ

وسّعت شركات التعدين في جنوب إفريقيا اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار مساعيها لخفض تكاليف الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أهدافها المناخية، مع تقليص الاعتماد على شركة الكهرباء الحكومية التي تواجه تحديات تشغيلية ومالية، وفق تقارير.

وتنتج إحدى المؤسسات، حاليًا نحو 520 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يغطي حوالي 30% من استهلاك عمليات التعدين التابعة لها من الطاقة، وتمتلك إحدى المؤسسات الكبرى مشروعات قيد التطوير بإجمالي 1500 ميجاوات، وتستهدف الوصول إلى 3000 ميجاوات بحلول عام 2030.

واتبعت إحدى المؤسسات نهجًا مختلفًا من خلال تأمين 835 ميجاوات من الطاقة المتجددة عبر اتفاقات توريد، بدلًا من امتلاك أصول توليد الطاقة، وتستهدف الحصول على 64% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2028، كما انضمت شركات إنتاج الفحم إلى هذا التحول.

ورغم تسارع التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد مسؤولون في القطاع أن الكهرباء الأساسية التي توفرها إحدى المؤسسات لا تزال ضرورية، نظرًا إلى الطبيعة المتقطعة لمصادر الرياح والطاقة الشمسية، فضلًا عن محدودية تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات حاليًا.

شركات التعدين جنوب إفريقيا إسكوم

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