السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

تسبب تفشي عدوى السالمونيلا في عدد من الدول الأوروبية، وتسجيل أكثر من 340 إصابة، في إثارة مخاوف بشأن احتمالية انتقال العدوى عبر بعض المنتجات الغذائية.



مسئول الدواجن يحسم الجدل حول البيض المحلي

لكن المفاجأة جاءت من قطاع الدواجن في مصر، إذ نفى ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وجود خطر على البيض المحلي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأنه مجرد شائعات غير موثقة.



مصر لا تستورد البيض.. والإنتاج المحلي يكفي

وأوضح أن مصر لا تستورد البيض، وتعتمد بشكل كامل على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.



فائض في الإنتاج يصل إلى 25%

وقال إن الإنتاج المحلي لا يغطي الاحتياجات فقط، بل يتجاوزها بنحو 25%، ما يعني وجود فائض في المعروض.