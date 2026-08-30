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وزنه 128 طنًا وأهم عناصر الأمان.. تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزنه 128 طنًا وأهم عناصر الأمان.. تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية .. أرشيفية
محطة الضبعة النووية .. أرشيفية
قسم المحافظات

تتواصل أعمال الإنشاء والتركيب في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، مع تحقيق خطوة هندسية جديدة داخل الوحدة النووية الثالثة، في إطار معدلات التنفيذ المتقدمة التي يشهدها المشروع القومي، استعدادًا لاستكمال المراحل التالية من أعمال إنشاء المفاعل.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن الانتهاء من تركيب مكون «الحماية الجافة» (Dry Shielding) الخاص بالوحدة النووية الثالثة، داخل بئر المفاعل، في خطوة جديدة تعكس التقدم المستمر في تنفيذ أعمال المحطة.

معايير صارمة للأمان

وأكدت الهيئة أن أعمال التصميم والتركيب تتم وفق معايير صارمة للأمان والسلامة والجودة، مع خضوعها للفحص والمتابعة الدورية من الأطقم الفنية التابعة للهيئة، وبناءً على الموافقات الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يضمن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة والأمان.

محطة الضبعة النووية
تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية

وتعد عملية تركيب «الحماية الجافة» من الأعمال الهندسية الدقيقة، التي تطلبت الاستعانة برافعات ثقيلة ومتخصصة لرفع المكون ووضعه في المكان المحدد له داخل مبنى المفاعل، بين المنسوبين 4.850+ متر و10.025+ متر، تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية التالية في الوحدة النووية الثالثة.

مفاعلات VVER-1200 الروسية

ويعتبر مكون الحماية الجافة أحد عناصر الأمان الرئيسية في مفاعلات VVER-1200 الروسية من الجيل الثالث المطور، حيث يتم تركيبه داخل بئر المفاعل حول وعاء ضغط المفاعل الذي يحتوي على قلب المفاعل.

ويتكون المكون من هيكل أسطواني مزدوج الجدران مصنوع من الفولاذ السميك، ويبلغ وزنه نحو 28.85 طن، فيما يصل قطره الخارجي إلى 6.71 متر، والداخلي إلى 5.650 متر، بينما يبلغ ارتفاعه 5.157 متر.

تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية

خرسانة «السيربنتينيت»

ويتم ملء الفراغ الموجود بين الجدارين بخرسانة «السيربنتينيت»، وهي خرسانة مقاومة للحرارة والإشعاع، ويتم تصنيعها باستخدام ركام صخور السيربنتينيت، ليصل الوزن الإجمالي للمكون بعد ملئه إلى نحو 128 طنًا.

وتؤدي «الحماية الجافة» عدة وظائف أساسية داخل المفاعل، من بينها المساعدة على الحد من تأثير النيوترونات السريعة وإبطائها، بما يدعم عمل أنظمة التحكم والحماية، إلى جانب توفير حماية حرارية وإشعاعية لبئر المفاعل الخرساني، وحماية الخرسانة والمعدات المحيطة بوعاء ضغط المفاعل من ظروف التشغيل القاسية.

أعلى معايير الأمان والجودة العالمية

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن «الحماية الجافة» تعد من أهم عناصر الأمان الهندسية في المفاعلات النووية الحديثة، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تركيبها يعكس الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة العالمية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة.

تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية

وأوضح أن الرقابة المستمرة والتفتيش الدقيق على جميع مراحل العمل يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة المنشأة واستدامة تشغيلها، مؤكدًا استمرار التقدم في تنفيذ الأعمال بمختلف الوحدات النووية الأربع بالمشروع.

محطة الضبعة

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية السلمية في مصر لتوليد الكهرباء، وتضم 4 وحدات نووية من طراز VVER-1200 الروسي من الجيل الثالث المطور، بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميجاوات، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين مصر وروسيا، ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

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