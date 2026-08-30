قوم يا شيخ اجري بسرعة.. ماس كهربائي يقطع تلاوة قارئ خلال سهرة قرآنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمود عادل، خلال إحدى السهرات القرآنية، بعدما فوجئ الحاضرون بحدوث ماس كهربائي مفاجئ، ما تسبب في حالة من الهلع ودفع الجميع إلى الابتعاد عن المكان.

وظهر القارئ خلال الفيديو وهو يتوقف عن تلاوة القرآن الكريم بشكل مفاجئ، بعدما تعالت أصوات الحاضرين لتحذيره ومطالبته بالابتعاد عن المكان، قبل أن يترك مكانه ويتحرك سريعًا تجنبًا للخطر.

وعلق الشيخ محمود عادل على الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، موضحًا تفاصيل ما حدث، وقال: «يا جماعة أنا كنت منسجم في تلاوة القرآن ومغمض عيني، وفجأة فتحت لقيت الناس كلها بتجري وبيقولوا: إلحق يا شيخ! اوعى! قوم بسرعة!».

وأضاف: «وفي ناس كانت بتتقلب على الأرض قدامي من شدة الخوف، فطبيعي إني أقوم وأتحرك وأحاول أنجو، فالنفس أمانة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نُلقي بأنفسنا إلى التهلكة».

وأشار القارئ إلى أنه في بداية الأمر اعتقد أن هناك خطرًا آخر يهدد المكان، قائلًا: «وأنا في البداية افتكرت إن الصوان هيقع أو حيطة هتقع عليا، خصوصًا إن فيه بيت قديم ورايا».

وأكد محمود عادل أن الابتعاد عن الخطر والأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، مختتمًا حديثه: «وإحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب، والأعمار بيد الله وحده، والنجاة من الخطر مش معناها إن الواحد معندوش يقين أو خوف من الموت، لكن معناها إنه بياخد بالأسباب التي أمرنا الله بها».

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو مع تعليقات حول الموقف المفاجئ الذي أجبر القارئ على قطع التلاوة ومغادرة مكانه للحظات.