خبير: مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول لمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعضو المنتدى الصيني العربي، أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا من أهم محركات التنمية الاقتصادية عالميًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي، رغم بساطة المصطلح، يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد العالمي.



وأوضح «غنيم» في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تصدر حاليًا خدمات رقمية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مراكز معلومات متطورة للحوسبة السحابية ومراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحليل البيانات الضخمة وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واعتبر أن مصر مرشحة بقوة لتكون مركزًا إقليميًا للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والخدمات الرقمية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي وما تمتلكه من بنية تحتية وكوادر بشرية قادرة على دعم هذا التوجه.