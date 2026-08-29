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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة روكس 01 موديل 2026 العملاقة.. صور

روكس 01 موديل 2026
روكس 01 موديل 2026
صبري طلبه

تعد روكس 01 من أبرز النماذج التي قدمتها العلامة الصينية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، تندرج ضمن السيارات الفاخرة ذات القدرات المناسبة للقيادة على الطرق المختلفة، حيث تواصل حضورها ضمن موديلات 2026 المطروحة عالميًا.

أبعاد روكس 01 موديل 2026

تأتي روكس 01 بأبعاد كبيرة، إذ يبلغ طولها 5,295 ملليمترًا، بينما يصل عرضها إلى 1,980 ملليمترًا، وارتفاعها إلى 1,869 ملليمترًا، مع قاعدة عجلات بطول 3,010 ملليمترات، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,735 كيلوجرامًا.

 روكس 01 موديل 2026

محرك روكس 01 موديل 2026

تعتمد السيارة روكس 01 موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى REEV، مع محركين كهربائيين ونظام دفع كلي AWD، وتعمل المنظومة بالتعاون مع محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر.

وتصل القوة الإجمالية إلى 470 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 740 نيوتن متر، وتحتاج روكس 01 إلى 5.5 ثانية فقط للانتقال من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومترًا في الساعة.

 روكس 01 موديل 2026

بطارية كبيرة ومدى قيادة يصل إلى 1,115 كيلومترًا

تحصل روكس 01 على بطارية بسعة 56 كيلوواط ساعة، وتستطيع السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 235 كيلومترًا، بينما يبلغ مدى القيادة الإجمالي 1,115 كيلومترًا، ويصل حجم خزان الوقود إلى 70 لترًا، وتحتاج عملية شحن البطارية بالتيار المتردد من 0 إلى 100% إلى نحو 8.6 ساعة.

روكس 01 موديل 2026 وأنظمة الأمان 

تضم السيارة روكس 01 موديل 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتضمن مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتحذير التصادم الأمامي، والفرملة الطارئة الذاتية، وكاميرا.

وزودت السيارة بنظام تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، فضلًا عن مراقبة المنطقة العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية والتصادم الخلفي، مع حساسات ركن ووسائد هوائية.

 روكس 01 موديل 2026

مقصورة روكس 01 موديل 2026

يأتي مقعد السائق بضبط كهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب 14 وضعية للضبط، ويحصل مقعد الراكب الأمامي كذلك على التحكم الكهربائي ووظائف التدفئة والتبريد والتدليك، بينما تأتي عجلة القيادة بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة.

وتعتمد المقصورة على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.7 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث.

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