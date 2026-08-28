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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إطلاق تويوتا bZ5 2027 وهذا سعرها عالميا.. 5 معلومات عن أول أكسيد الكربون وكيف يهدد حياتك؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مرسيدس مايباخ EQS SUV.. تعرف على المزايا والسعر
تعد مرسيدس مايباخ EQS SUV واحدة من أفخم السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة الألمانية في السوق السعودي، إذ تجمع بين منظومة دفع كهربائية بالكامل وهيكل SUV كبير الحجم، مع مستوى مرتفع من التجهيزات إلى جانب طابع الفخامة. 

مكلارين W1 تسارع لا يصدق وبهذا السعر.. صور
تعود بدايات مكلارين إلى عام 1963، عندما أسس بروس مكلارين الشركة في بريطانيا، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من الأسماء المعروفة في عالم رياضة السيارات وصناعة الطرازات عالية الأداء.

بمدى يصل لـ 845 كم.. إم جي تقدم 07 الكهربائية الجديدة عالميًا
كشفت إم جي رسميًا خلال معرض تشنجدو للسيارات 2026 في السوق الصينية عن 07 الجديدة، مع الاعتماد على تصميم عصري ومنظومات حركة متعددة، حيث تجمع السيارة بين خيارات مختلفة من أنظمة الدفع، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية داخل المقصورة.

أسعار ومواصفات بايك BJ60 2026 في السعودية
تقدم بايك BJ60 موديل 2026 في السوق السعودي من خلال فئتين هما  ELITE  وFLAGSHIP، وتنتمي كلتاهما إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وبسعر يبدأ من 169.039 ريال. 

القاتل الصامت ومكيف السيارة.. 5 معلومات عن "أول أكسيد الكربون" وكيف يهدد حياتك؟
قد يتحول الاسترخاء داخل المركبات المتوقفة إلى فخ قاتل، حيث ينبعث الخطر من قلب السيارات أثناء تشغيلها لفترات طويلة في مكان ساكن، حيث يكمن التهديد الحقيقي في غاز أول أكسيد الكربون، الذي ينفصل عن عملية الاحتراق الداخلي للوقود ليصل إلى داخل المقصورة.

نيسان تكشف الستار عن NOTE 2027 الجديدة.. صور
تعزز نيسان من تواجدها بقوة في السوق اليابانية، بعد أن أطلقت نسختها الجديدة NOTE موديل 2027، إلى جانب NOTE ORA وNOTE ORA NISMO.

إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميًا
تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد أن كشفت الستار عن bZ5 موديل 2027 الكهربائية المحدثة، والتي تأتي بالتعاون المشترك بين تويوتا وشركة فاو الصينية. 

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