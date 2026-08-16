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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بايك BJ40 برو الجديدة في السعودية.. صور

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة
سيارة بايك BJ40 برو الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بايك عن طرازها الجديد بايك BJ40 برو، وتنتمي BJ40 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة

أبعاد بايك BJ40 برو الجديدة

تأتى سيارة بايك BJ40 برو في سوق السيارات بطول 479 مم، وعرض 194 مم، وارتفاع 1895 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 276 مم .

محرك بايك BJ40 برو الجديدة

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة

تستمد سيارة بايك BJ40 برو الجديدة قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 241 حصان، وعزم دوران 386 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 85 لتر .

مواصفات بايك BJ40 برو الجديدة

زودت سيارة بايك BJ40 برو الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، خمسة أبواب وخمسة مقاعد، وبها تعليق أمامي مستقل مزدوج الوصلات بنوابض حلزونية، وتعليق خلفي غير مستقل متعدد الوصلات، وبها نظام توجيه كهربائي DP-EPS، وبها فرامل انتظار إلكترونية EPB، وبها جنوط ألمنيوم، وبها إطار احتياطي كامل الحجم مثبت في الخلف، وبها أبواب بدون إطار، وقفص حماية معدني من الانقلاب، وبها إضاءة LED، وبها عتبة جانبية كهربائية مزودة بخاصية منع الانحشار، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها حامل للسقف.

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بايك BJ40 برو الجديدة بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة، وبها شاشة أخرى للراكب الأمامي مقاس 12.8 بوصة، وبها مقاعد جلدية أو مايكروفايبر مع تعديل كهربائي وتدفئة وتهوية، وبها نظام توفر التدليك للمقاعد الأمامية، وبها نظام صوتي Infinity مكون من 13 سماعة، ونظام إلغاء الضوضاء النشط .

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة

ويوجد بـ سيارة بايك BJ40 برو الجديدة أيضا، مساعدة السائق نظام مراقبة النقطة العمياء، وبها نظام التحذير من مغادرة المسار، وبها نظام مساعدة على البقاء داخل المسار ، وبها نظام المحافظة على المسار في حالات الطوارئ، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وبها نظام المساعدة في الازدحام المروري، وبها نظام تغيير المسار، وبها نظام التحذير والكبح عند رصد حركة مرور متقاطعة خلف السيارة إلى جانب مثبت السرعة التكيفي، وبها أنظمة مساعدة متكاملة أثناء القيادة.

سعر بايك BJ40 برو الجديدة

تباع سيارة بايك BJ40 برو الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 157 ألف ريال سعودي .

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