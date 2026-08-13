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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بايك BJ40 برو 2027 الجديدة

بايك BJ40 برو 2027 الجديدة
بايك BJ40 برو 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بايك عن طرازها الجديد بايك BJ40 برو موديل 2027، وتنتمي BJ40 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتجمع بين الهيكل الصلب المرتفع عن الأرض، والقدرات الجبلية والصحراوية المتقدمة، والمقصورة التكنولوجية الفارهة .

سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027 الجديدة 

محرك بايك BJ40 برو موديل 2027

تستمد سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 241 حصان، وبها عزم دوران 386 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 85 لتر.

مواصفات بايك BJ40 برو موديل 2027

زودت سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشتين متطورتين مقاس 12.8 بوصة، وبها وحزمة أمان وتضاريس متكاملة، وبها 7 أنماط قيادة مختلفة، ونظام الزحف ، ودوران النقطة المركزية ، وعلبة تحويل مركزية ، وبها قفل تفاضلي أمامي وخلفي لتجاوز أعتى العقبات.

سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027 الجديدة 

وتتميز سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027، بقدرات صحراوية وجبلية عالية بفضل خلوصها الأرضي البالغ 220 مم، وعمق خوض مائي يصل إلى 750 مم، مع زاوية زاوية دخول تصل إلى 36 درجة وزاوية خروج 31 درجة، وبها نظام تعليق أمامي مستقل بياي حلزوني ومقصورة مزدوجة، وتعليق خلفي متعدد الوصلات غير مستقل، وبها إطار حماية معدني ضد الانقلاب، ومكابح قرصية مهواة، وفرامل يد إلكترونية (EPB) .

سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة بايك BJ40 برو موديل 2027، أبواب بدون إطار، وسقف بانوراما، وقضبان تثبيت على السقف، ودواسات جانبية كهربائية مزودة بميزة الحماية من الانحشار، وبها جنوط ألمنيوم خفيفة الوزن مقاس 17 بوصة، وبها إضاءة LED متكاملة تشمل شبك أمامي مضيئ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED، ومصابيح أوتوماتيكية مع ميزة الإضاءة العالية الذكية (HMA)، ومصابيح مساعدة للإلتفاف وإضاءة ترحيبية، وبها مرايات جانبية كهربائية بالكامل مزودة بذاكرة وتدفئة، وإشارات انعطاف مع إضاءة ترحيبية تعرض شعار السيارة، وزجاج أمامي عازل للصوت، ومساحات مطر أمامية وخلفية مع مستشعر مطر.

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