ديلر أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة للأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





