الإنسولين المصري أرخص بـ50%.. مفاجآت جديدة عن صناعة الدواء

تشهد صناعة الدواء في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز قدرات المصانع المحلية، بما يسهم في توفير الأدوية بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة في الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

الإنسولين المحلي أرخص

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية مقارنة بالبدائل المستوردة.

الإنسولين

وأوضح أن سعر الإنسولين المحلي يقل عن المستورد بنحو 40% إلى 50%، بما يسهم في توفير العلاج للمرضى بأسعار أكثر ملاءمة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء ودعم قدرات المصانع المحلية.

مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

وأشار عوف إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي باستخدام منتج دوائي محلي، بنسبة نجاح بلغت نحو 99.5%، لافتًا إلى حصول مصر على تقدير من منظمة الصحة العالمية لهذا الإنجاز.

الإنسولين

وأوضح أن المصانع المصرية تمتلك إمكانات تكنولوجية وتصنيعية متقدمة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، وتنتج مستحضرات دوائية بمستويات جودة تضاهي المعايير العالمية.

دعم ألبان الأطفال بـ25 مليون عبوة

وتطرق رئيس شعبة الأدوية إلى جهود الدولة في دعم قطاع الصحة، ومن بينها برنامج دعم ألبان الأطفال، حيث تتحمل الدولة جانبًا كبيرًا من تكلفة المنتجات لتوفيرها للمواطنين بأسعار مدعمة.

ولفت إلى أن إحدى عبوات ألبان الأطفال المدعمة تُطرح للمواطن بنحو 5 جنيهات، رغم أن تكلفة إنتاجها تتجاوز 150 جنيهًا، موضحًا أن حجم الدعم يشمل نحو 25 مليون عبوة، وهو ما يعكس حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لضمان توفير الألبان للمستحقين بأسعار مناسبة.

كما أكد الدكتور بهي الدين مرسي، الاستشاري بكلية طب قصر العيني، أن الأيام الماضية شهدت تصريحات كثيرة بشأن الإنسولين، موضحًا أن بعض المواقع تناولت جزءًا من تصريح وزير الصحة ولم تعرض التصريح كاملًا.

وأوضح أن وزير الصحة قال: «لن أشتري مزيدًا من الإنسولين بالعملة الصعبة طالما يوجد لدينا البديل المحلي»، مشيرًا إلى أهمية توضيح الصورة الكاملة بشأن قدرات مصر في تصنيع الدواء.

مدينة الدواء تنتج 12 نوعًا من الإنسولين

وأضاف بهي الدين مرسي، أن مدينة الدواء وفرت الأدوية للمصريين بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الأردن والسعودية والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن مدينة الدواء الموجودة في منطقة الخانكة بالقليوبية أنتجت نحو 200 صنف دوائي، موضحًا أن الإنسولين يمثل صنفًا واحدًا، لكن مدينة الدواء أنتجت منه 12 نوعًا.

وأشار إلى أن مدينة الدواء تصدر نحو 300 مليون علبة دواء إلى أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات وثروة كبيرة في مجال صناعة الدواء.

وأوضح بهي الدين مرسي أن المادة الخام للإنسولين متاحة لمدينة الدواء وللدول التي تصنعه، مؤكدًا أن مصر تصنع الأدوية بعد الحصول على المادة الخام وفق القواعد والاشتراطات المنظمة للصناعة.

وشدد على أنه لا يوجد فارق بين الإنسولين المحلي والمستورد من حيث الجودة طالما خضع المنتج للقواعد المنظمة لتصنيع الأدوية والاشتراطات المعتمدة، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية يمثل خطوة مهمة نحو توفير الدواء للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد.